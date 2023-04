Thuin: la 7e saison du marché des producteurs reprend ce samedi

Nouveautés cette année: le marché local sera désormais coorganisé par l’Agence de Développement Local et deux Thudiniens, Lorra & Julien, qui ont à cœur de valoriser l’artisanat et les produits de bouche locaux. Habitués des marchés de terroir, ils sillonnent la Belgique et le Nord de la France pour faire découvrir leur savoir-faire et participent à de nombreux marchés médiévaux. avec leur association, la Griffe de Djevelen. En septembre, en plus des artisans et producteurs habituels, le public retrouvera des artistes de Thudinie et des environs sur la place du Chapitre. Différentes animations seront prévues à chaque édition et l’horeca local se mobilise pour proposer des spécialités locales.

ADL au 071/55.94.59 ou via adl@thuin.be Page Facebook: www.facebook.com/marchedesproducteursetartisanslocauxthuin