Plan Communal de Mobilité à Gerpinnes: un catalogue de bonnes intentions ?

Un PCM est un document d’orientation de l’organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l’accessibilité générale à l’échelle d’une commune qui se base sur la concertation des acteurs locaux et sur la prise en compte de l’ensemble des modes de déplacements. Le dernier PCM de l’entité gerpinnoise remonte à l’année 2007.

Le nouveau document permettra, tout d’abord, de mieux coller à la réalité de terrain. Par ailleurs, un PCM propose des solutions pour promouvoir les modes doux en tant qu’alternative à l’usage de la voiture, améliorer la sécurité routière et la circulation en termes de trafic et de gestion du stationnement, ou encore optimiser l’offre en transports en commun.

12 fiches action

La commune de Gerpinnes se caractérise par l’absence d’un réseau ferroviaire mais par deux pôles TEC: un axe avec la ligne 138b, et un axe ouest avec les lignes 19 et 451. L’entité est traversée par un RAVeL provenant de Châtelet et dont une liaison future permettra une jonction vers la vallée de la Molignée. Enfin, l’usage de la voiture est très important dans cette commune semi-rurale, notamment parce que la population est vieillissante.

Grâce à un diagnostic réalisé en phase 1 et sur base des objectifs définis en phase 2, les experts du bureau d’études ont rédigé 12 fiches action. Les deux premières s’articulent autour d’un réseau piéton structurant et d’un réseau cyclable structurant.

Les recommandations des experts aideront les autorités communales à cibler les endroits où il faut créer des trottoirs, les lieux où il faut les agrandir, les partager avec les vélos. Parmi les suggestions, il y a aussi le fait de mettre en place un fléchage vers le réseau RAVeL, une signalétique dans le centre de Gerpinnes pour informer les citoyens des distances à parcourir pour, par exemple, rejoindre un commerce au départ des parkings situés en périphérie du village.

Un document évolutif

Dans le projet de PCM, on retrouve aussi l’idée d’améliorer l’offre de transport en commun, de créer des jonctions piétonnes/cyclables vers les arrêts de bus les plus fréquentés, d’installer des abris sécurisés pour les citoyens qui souhaiteraient laisser leur vélo pour prendre le bus, d’impliquer les acteurs des écoles secondaires pour améliorer la fluidité du trafic aux heures de pointe.

Les 12 fiches actions sont illustrées à l’aide de cartes issues du diagnostic mais aussi d’esquisses stratégiques pour une nouvelle mobilité, plus douce. Le PCM permettra aux autorités locales de répondre plus facilement aux différents appels à projets. Dans l’assemblée citoyenne, peu de Gerpinnois semblaient convaincus par la présentation. "Il s’agit juste d’un catalogue de bonnes intentions", a témoigné un riverain.

Pour que les citoyens adhèrent à la transition vers la mobilité douce, la commune de Gerpinnes devra jouer un rôle actif dans l’aide aux changements de comportements au travers d’actions grand public, mais également au niveau des écoles, des acteurs économiques sans oublier son personnel. Le PCM est évolutif et chaque personne peut formuler une observation écrite (datée et signée), jusqu’au mardi 11 mai, à l’attention du collège communal par courriel à: bourgmestre-echevins@gerpinnes.be