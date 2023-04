Ce n'est pas lui qui est violent, c'est elle qui serait hémophile: "elle marque vite"

Un étranglement contesté

Selon la déclaration de la victime reprise en détail par le parquet à l’audience, Valérie est revenue dans l’établissement parce qu’elle avait oublié son GSM. Friedrich se serait alors assis à califourchon sur sa compagne pour l’étrangler avec force. Fort heureusement, deux témoins sont intervenus pour libérer l’emprise du prévenu. La substitute Garcez ajoute que la scène a finalement pris fin quand la police est arrivée, tombant nez à nez avec le prévenu armé d’un club de golf et menaçant sa compagne et les deux témoins.

Interrogé ce mercredi sur le déroulement des faits, Friedrich conteste la tentative de meurtre, admettant tout au plus "peut-être" un échange de coups avec Valérie, hystérique selon lui. "Elle cassait tout dans mon café. Je l’ai immobilisée pour qu’elle arrête de tout casser. Et peu de temps après, les témoins ont cassé une vitre et m’ont agressé. C’est pour ça que je me suis saisi du club de golf", affirme le prévenu. Avant d’ajouter ceci: "Elle était hémophile et avait des problèmes d’humeur. Elle m’a expliqué que je devais faire attention quand je la touchais, car elle avait facilement des bleus. Elle marque vite."

Du côté du parquet, la "mauvaise foi" de Friedrich irrite particulièrement. Et ce n’est pas la première fois qu’il agit de la sorte. "En audition déjà, il niait les faits et se victimisait. Sa compagne aurait pété un câble et l’aurait gratuitement agressé."

Une peine de 5 ans de prison est requise. À la défense, un acquittement au bénéfice du doute est sollicité pour la tentative de meurtre. Des incohérences sur l’attitude de Valérie ont été soulevées par Me Huwart. "Elle retourne sur place parce qu’elle a oublié son GSM, alors qu’elle a peur du prévenu. À aucun moment, à l’hôpital, elle ne parle d’une tentative de meurtre ou d’un étranglement."

Pour les coups assénés et reconnus par Friedrich, un sursis probatoire est plaidé pour l’homme "macho, mais pas violent par habitude."

Jugement dans un mois.