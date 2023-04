Conçu à Gerpinnes, le jeu EnerjX part à la conquête des écoles wallonnes

Créé en collaboration avec le centre culturel, EnerjX est un jeu ludique et pédagogique qui a pour objectif de reconnaître les dérèglements climatiques, de relier les causes aux effets et de sensibiliser les enfants aux bons gestes à adopter pour diminuer notre empreinte carbone. "Il se présente sous forme de plateau, est composé d’une échelle graduée et de pions et il est accompagné d’un carnet pédagogique permettant aux enseignants une appropriation facile et rapide", détaille notre interlocutrice.

Une centaine d’exemplaires

Dans ce jeu, le Docteur CO2, un des plus grands super-vilains que la galaxie ait connu, contrôle les mondes de l’eau, de l’air et du feu. Son prochain objectif est de conquérir la Terre. Pour cela, il a créé un énorme trou dans la couche d’ozone et s’est installé dans une grande usine en envoyant sur Terre une armée de Kodos qui répandent du CO2. La super-famille Pollupas a été rappelée afin de sauver la planète et diminuer le CO2 répandu.

Lors de sa venue dans la cité rolendienne, le ministre avait promis qu’il ferait son possible pour débloquer des fonds pour produire des exemplaires de ce jeu. La bonne nouvelle est récemment tombée puisque le Service Public de Wallonie (SPW) a accordé une subvention de 21 000 € à la commune de Gerpinnes pour promouvoir et diffuser le jeu.

"Grâce à ce subside, une centaine d’exemplaires de ce jeu pourra circuler au sein des établissements wallons. Les enfants pourront ainsi mettre à l’épreuve leurs compétences et apprendre à préserver notre environnement", conclut Patricia Druszcz. Voilà une manière ludique d’apprendre aux élèves les bons gestes à adopter pour la préservation de la planète.