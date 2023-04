À vélo avec Octave: on a testé le nouveau circuit Totemus à Gerpinnes

Cette fois, l’application à télécharger gratuitement amène les visiteurs sur les traces d’Octave. Entendez Octave Pirmez, écrivain, philosophe, essayiste et poète mort au château d’Acoz le 1er mai 1883, il y aura donc précisément 140 ans dans quelques jours. En compagnie de la directrice de la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi Valérie Demanet, nous avons testé la balade de 18 km d’une durée d’un peu plus de 3 heures. À vélo… électrique.

Pour la location des vélos, rendez-vous au syndicat initiative où Marie-Sophie vous accueille tous les jours de la semaine de 8h30 à 17h ©Didier Albin

Depuis peu, le syndicat d’initiative de Gerpinnes, situé au n° 1 de la rue Edmond Schmidt à deux pas de l’église Saint-Michel dispose d’une petite flotte de vélos à assistance. "Nous pouvons en mobiliser jusqu’à dix ", indique le président. La location est de 5 euros de l’heure et 15 € la demi-journée. Mais attention: le syndicat d’initiative est fermé le week-end, et c’est sans doute le seul point négatif. Si vous voulez faire ce circuit un samedi ou un dimanche, il vous faudra vous munir de votre propre vélo. On a eu de la chance: lors de cette sortie fin avril, il faisait beau et presque doux, 16 à 17 degrés.

Le point de départ est sur la place d'Acoz, avec une première énigme à résoudre devant la stèle d'un ancien bourgmestre ©Didier Albin

Le départ s’effectue depuis la place d’Acoz près de l’église Saint-Martin, à environ 2,5 km du syndicat d’initiative. Pédalez ensuite à votre rythme d’étape en étape pour trouver des indices, selon le principe du jeu, avec en cadeau les paysages des campagnes gerpinnoises, les châteaux, églises, chapelles et fermes du pays. À ce jour, des familles ont déjà tenté l’aventure, et c’est tout à fait faisable avec des enfants à partir de 7-8 ans même s’il faut parfois pousser sur les pédales (il y a quelques belles petites côtes). "Nous voulions déjà lancer cette chasse au mois de mars mais on l’a reporté à cause de la météo", confie Valérie Demanet.

La balade est un prétexte pour enrichir sa culture, découvrir des figures incontournables du coin (de la littérature entre autres car le circuit aborde Octave Pirmez mais évoque aussi Éric-Emmanuel Schmitt), les traditions gerpinnoises, notamment la plus belle de toutes: celle du tour Sainte-Rolende, la reine des marches folkloriques de l’Entre Sambre et Meuse, classée au patrimoine immatériel de l’Unesco. Les cinquante premiers participants recevront un sac de goodies Visit Charleroi au syndicat d’initiative.

Infos: 071/ 50. 14.85, ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

Un circuit riche en découvertes

Le circuit "A vélo au pays d’Acoz avec Octave" compte 38 étapes. À partir du village d’Acoz, il passe par Joncret, Lausprelle, Villers-Poterie et Gougnies: une boucle de 18 kilomètres qui oscille entre passé et présent, bocages et monuments, histoire et folklore.

L’originalité de cette chasse aux totems, c’est qu’on n’est pas dans le style narratif habituel. C’est un personnage qui raconte: Octave Pirmez vous emmène à la découverte du lieu où il a vécu: "Dès 1860, le château d’Acoz est mon domaine. Comme je l’ai écrit à un ami, j’ai consumé cette vallée plus de vingt années. Elle a été ma source d’inspiration, car voilà, je suis écrivain. Depuis 140 ans, mon spectre arpente ces jolies campagnes profondes, plane au-dessus de ces ruisseaux, louvoie dans ces hautes herbes. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir notre beau patrimoine… "

On a aimé le circuit parce qu’il touche à un tas de choses, parfois inattendues: le terrain de foot du FC Gerpinnes qui fait la part belle à une équipe féminine, le terrain de balle pelote et son équipe des "coquis d’Acoz", sans oublier le cyclisme avec un clin d’œil à Pino Cerami, champion à la grande époque des champions, qui s’est éteint en 2014.

Impossible d’échapper aux marches qui rythment la vie des hameaux et villages de l’entité. La littérature est au cœur de cette chasse aux totems: entre le château d’Acoz, demeure d’Octave Pirmez, et celui de Gougnies transformé en seconde résidence par Éric-Emmanuel Schmitt …

Sur le parcours, des indications et panneaux aident à ne pas en perdre le fil.

Gerpinnes et ses villages sont de vraies mines à promenades. Il y a un nombre incalculable de circuits. Certains d’entre eux ont été balisés et se retrouvent sur le site tourisme-gerpinnes.be.

Autant d’opportunités de poursuivre les explorations et de vivre de nouvelles aventures !