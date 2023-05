Minimiser les nuisances de Charleroi-les-Bains à Gerpinnes? Ca passera par des compromis

Dans les questions d’actualité, le conseiller Alain Struelens (Horizons) a souhaité savoir si des mesures avaient été prises cette année pour éviter les désagréments. “Pour rappel, les années précédentes, le principe était de couper la circulation entre Loverval et Marcinelle en juillet-août durant l’ouverture de la piscine. Les Lovervalois n’étaient pas très heureux car il est plus simple pour eux d’aller chercher le R3 via Marcinelle que de devoir traverser la N5 à hauteur de l’Institut Notre-Dame”, explique le bourgmestre Philippe Busine (Les Engagés). “Nous avons rencontré, à deux reprises, la Régie communale autonome (RCA) de Charleroi qui gère le centre aquatique afin de trouver des solutions. Nous avons décidé de tester le blocage du passage entre les lacs en juillet-août. Du côté de Gerpinnes, nous allons réaliser des aménagements afin qu’on ne puisse plus stationner des deux côtés de l’allée des Cygnes”, annonce-t-il.

Du 1er mai au 15 juin

”En cas de beau temps, la RCA souhaite ouvrir la piscine le mercredi et le week-end entre le 1er mai et le 15 juin, et donc de couper la circulation entre les lacs en cas d’ouverture”, précise encore le bourgmestre gerpinnois qui a préféré privilégier la voie du compromis avec Charleroi plutôt que de passer à la vitesse supérieure et d’introduire directement un recours au Gouvernement wallon. Gerpinnes ferait-elle d’ailleurs le poids par rapport à Charleroi ? Poser la question équivaut sans doute à y répondre.