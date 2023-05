Le Rotary lève des fonds pour un véhicule adapté à l'athlète paralympique Piotr Van Montagu

Piotr Van Montagu, ce nom vous dit peut-être quelque chose... et pour cause: c'est un athlète paralympique carolo, actif dans le tir à l'arc. D'origine polonaise, âgé d'un peu plus de 30 ans, le sportif fait partie des bébés "softenon", ce scandale sanitaire qui a causé des malformations sur des bébés après usage dudit médicament sur leurs mères durant la grossesse. Piotr n'a pas de bras et une jambe atrophiée. Mais sa devise est "Tout est possible, je m'adapte au monde plutôt que le monde s'adapte à moi!"