Charleroi: le retour des "soirées Blanchart" pour soutenir la fondation Blanchart et la lutte contre le cancer

Pour relever le défi, ses frères et sœur ainsi que ses enfants, dont sa fille Natacha, ont constitué une fondation à son nom en juin de l’année dernière. "L’objectif est de collecter des fonds au profit de la recherche scientifique, de l’aide aux patients et à leurs familles ainsi que de la prévention du cancer", résume son frère Laurent. L’un des moteurs de cette action, ce seront les soirées Blanchart, qu’il avait imaginées en 2014 pour alimenter les caisses d’œuvres philanthropiques et caritatives locales dans différents secteurs. Organisées deux fois par an (une summer et une winter édition), ces soirées qui animaient l’ancienne discothèque Le Prestige à Gozée attiraient à chaque fois entre 500 et mille personnes. "Nous allons les remettre au goût du jour", sourit sa fille Natacha. Avec des amis dont son ex-attachée parlementaire Alisson, les membres de la Fondation se sont investis dans ce projet. "Il y a eu une première en juin 2022, rappelle Natacha. Nous remettons le couvert le samedi 17 juin avec une surprise."

Pour l’occasion, des DJ réputés et des personnalités locales se partageront en effet les platines pour enflammer le dance floor. En première partie de soirée, un repas VIP réunira une centaine de participants issus d’entreprises mécènes à l’étage du Prestige. Dès 21 h 30, l’établissement ouvrira ses portes pour le DJ set dansant. L’entièreté des profits sera rétrocédé à la Fondation Contre le Cancer qui, comme le rappelle sa porte-parole Sophie Adam, soutient des actions à Charleroi Métropole comme notamment la Maison Mieux Être (MME) du Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) ou le local des patients d’immunothérapie du CHU de Charleroi.

Pour acheter sa place en prévente (nombre d’entrées limité à mille) ou suivre l’agenda de la Fondation Philippe Blanchart, il suffit de rejoindre la page des soirées ou celle de la Fondation sur le réseau social Facebook.