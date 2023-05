Thuillies: une expo sur les métiers, commerces et industries d'autrefois

L’activité économique florissante durant de longues décennies à Thuillies s’articulait autour de secteurs d’activité brassicole, sucrière et de l’industrie du tabac.

"Les terres de la région étaient propices à la culture du tabac et de la betterave sucrière", observe Bernard Tevel, membre de l’Espoir Thulisien. "En plus de l’activité agricole, beaucoup de commerces connexes à ces activités ont vu le jour. Il y avait des carrossiers, des garagistes, des sabotiers, des travailleurs de la pierre, des réparateurs de machines agricoles, mais aussi des fabricants de meubles, des magasins de première nécessité et bien sûr des cafés, il y a en avait parfois deux par rue."

Au stand où sont épinglées les photos d’anciens commerces de la localité, il accueille le visiteur. "C’est un moment d’échange, de partage", reprend notre interlocuteur. "Ça n’arrête pas. Les visiteurs sont très intéressés et enrichissent l’exposition de leurs commentaires. Thuillies a été un village florissant où l’activité économique était intense. Aujourd’hui, c’est différent: on note une diminution des commerces mais aussi une spécialisation."

L’origine de cette transformation ? Bernard Tevel cite la naissance des centres commerciaux et plus spécialement la création du GB de Bomerée qui a eu une influence sur le commerce au village. "Les Thulisiens ont délaissé le commerce de proximité au profit de la grande distribution", poursuit ce véritable passionné de l’histoire de son village.