Thuin: qui est cet Américain qui revient chaque année à la Saint-Roch?

Américain, mais vivant à Londres

Celui que tout le peloton connaît sous le nom de Billy vit aujourd’hui en Angleterre, dans le Hertfordshire, à 60 kilomètres de Londres. Mais il ne manquerait pour rien au monde le "nouvel an thudinien". Une preuve que, de plus en plus, la reconnaissance du folklore sambre-mosan dépasse les frontières de notre pays. Rencontre avec William Ristoff, alias Billy.

Comment en êtes-vous arrivé à marcher au sein de la Zouaverie ?

Dans les années quatre-vingt, je travaillais chez Caterpillar. J’avais un collègue qui habitait Thuin. Il m’y a invité en me vantant le côté chaleureux et accueillant de la ville, surtout le troisième dimanche de mai au cours duquel, me disait-il, les gens défilent dans les rues en costume napoléonien. J’ai été charmé par la ville et par son folklore. Je me suis fait des amis. Et l’année suivante, mon collègue me demandait si cela m’intéressait de rejoindre son groupe. Depuis, mon collègue n’habite plus Thuin et nous ne sommes plus collègue. Mais nous sommes restés amis et je reviens chaque année.

En 2012, vous avez reçu votre médaille de 25 ans. C’est dire si vous êtes plutôt bien intégré dans l’environnement thudinien ?

Oui. Pourtant, au départ, je ne connaissais pas grande chose de la fête. Je suivais les autres et ils m’ont souvent fait des blagues. Du coup, les chefs n’étaient pas très contents après moi.

Que retenez-vous de ces trois jours de festivités ? Quels moments de la Saint-Roch affectionnez-vous ?

Tous les moments sont importants. Je participe à tous avec enthousiasme. Chaque jour est différent. Ça commence déjà samedi, quand nous marchons "relax" en passant chez des amis boire un verre. Et au soir, la marche au flambeau est un fameux spectacle ! Nous marchons aussi le lundi et cela se termine avec la remise des médailles pour honorer les marcheurs de longue date. La seule chose à laquelle je ne participe pas, c’est le réveil des officiers. C’est beaucoup trop tôt le matin pour moi !

Un dernier mot pour résumer la Saint-Roch et ce qu’elle représente à vos yeux ?

D’abord, je dirais que j’ai eu beaucoup de chance d’être invité à Thuin, et ensuite de pourvoir participer à cette fête si importante dans le cœur des habitants de Thudinie. Cette fête réunit à la fois la tradition, le respect, la bonhomie et l’amitié. Comme on dit aux States: Saint-Roch: Simple the best !