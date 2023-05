2 000 marcheurs à la St-Roch de Thuin

Un anniversaire

Pour marquer cet anniversaire, le second régiment des grenadiers à pied de la garde impériale a pris part, dimanche matin, à la descente solennelle de la statue de saint Roch à l’église Notre-Dame d’el Vaulx. “Nous y avons accueilli la fanfare royale L’Avenir de Hanzinne que nous avons invitée pour marquer cet anniversaire. Elle était déjà de la partie lorsque nous avons célébré notre 100e anniversaire et lorsque nous avons remporté la médaille d’or à Dijon”, poursuit Roger Haquenne du haut de sa monture. La société a fait réaliser une cuvée de vins rouge, rosé et blanc avec les verres assortis à son effigie. Ce groupe a, chaque année, l’honneur d’ouvrir le grand cortège de la marche.

Une délégation de l’Association royale des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse était présente avec son drapeau à l’occasion de ce 135e anniversaire. La matinée s’est poursuivie par des hommages des sociétés aux monuments au marcheur de l’Entre-Sambre-et-Meuse” et aux morts des deux guerres.

Grand rassemblement

En début d’après-midi, le public s’est déplacé sur la verdoyante plaine du Chant des oiseaux pour le rassemblement des sociétés thudiniennes. C’est le grand moment des retrouvailles entre marcheurs des différents groupes et le public. À 13h30 précises, le premier groupe démarre et entame la traversée de la ville. Il est suivi par tous les autres qui passent devant le beffroi et l’église Notre-Dame d’el Vaulx où la statue de saint Roch est entourée de ses zouaves pontificaux qui referment le cortège avec le clergé, les sœurs grises et les pèlerins. Le parcours traverse la rue t’Serstevens, emprunte le viaduc pour arriver à l’église des Waibes où les groupes marquent un arrêt avant de redescendre vers le centre-ville pour la rentrée solennelle de saint Roch à l’église devant un public nombreux.

Ce lundi est encore un jour de fête à Thuin, avec la messe de 10h et la remise des médailles en fin d’après-midi.