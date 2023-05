Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, avec une ambulance et un balisage de la caserne de Thuin, sont intervenus sur place pour prendre en charge deux personnes, légèrement blessées dans l’accident. La police locale Germinalt a bloqué le rond-point des Waibes pour laisser les secours travailler.

Cet accident a cause d’importants soucis de mobilité dans la région, paralysant le rond-point des Waibes, d’autant plus avec les travaux voisins vers Anderlues. Il a fallu attendre 9 h 15 pour que la situation se débloque, et revienne à la normale vers 9 h 30, une fois les voitures emmenées par un dépanneur.