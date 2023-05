Les Gerpinnois réunis autour de sainte Rolende (photos)

Ce dernier week-end de mai, l’espace de trois jours, les Gerpinnois ont laissé leurs soucis de la vie quotidienne au placard pour se retrouver en famille ou entre amis autour d’un bon repas, pour vibrer au son des tambours et suivre le pas des marcheurs ou encore se laisser envahir par la liesse qui a baigné la majorité des villages de l’entité au passage de la châsse contenant les reliques de sainte Rolende.

Au-delà des traditions, la Sainte-Rolende permet à tous les marcheurs d’être sur un pied d’égalité. Mêlant folklore et religion, la manifestation a rassemblé plus de 3 000 marcheurs. Grâce à une météo printanière, l’événement a attiré des milliers de visiteurs avec une foule impressionnante massée au château d’Acoz et à Villers-Poterie, hier, pour les rentrées de la mi-journée.

Un parcours d’une trentaine de kilomètres

Fort d’un culte authentique et séculaire, la procession a parcouru l’immuable tour Sainte-Rolende d’une trentaine de kilomètres. Encadrée par les membres de la confrérie, la châsse, contenant les reliques, a été escortée par les différentes compagnies lors de son passage dans chaque village. Le tour est marqué par plusieurs temps forts dont la sortie de la châsse de l’église Saint-Michel à 3 h 40. Le second moment marquant fut la rencontre des châsses de Sainte-Rolende et Saint-Oger à Hanzinne.

150 ans du drapeau aux Flaches

Après un passage par Tarcienne, les Flaches et Joncret, la châsse est arrivée à Acoz pour le troisième grand rendez-vous de la journée: la rentrée des compagnies des Flaches, Joncret et Acoz au château Pirmez. Quelques minutes plus tard, le public fut encore plus nombreux à Villers-Poterie pour admirer la rentrée de six compagnies. Après une halte revigorante, la châsse a été transportée jusqu’à Gougnies, puis un passage sur les terres de Fromiée avant le grand rassemblement sur la plaine du Sartia.

En fin de journée, ce lundi de Pentecôte, l’ensemble des compagnies, des sociétés musicales et les groupes religieux ont escorté la châsse en l’église Saint-Michel lors de la rentrée de la procession que nous évoquerons dans une prochaine édition.

Ce cru 2023 de la Sainte-Rolende a également été marqué par le 150er anniversaire du drapeau Saint-Ghislain fêté aux Flaches le samedi de Pentecôte. Aujourd’hui, l’ancien drapeau de 1873 est placé dans une vitrine à l’église. Depuis 2008, la compagnie défile avec une réplique à l’identique. Sous un soleil radieux, des délégations des autres compagnies ont participé à ce temps fort.

Les vivandières de la compagnie de Villers-Poterie heureuses de participer à la Sainte-Rolende, le temps fort de l’année à Gerpinnes. ©ÉdA

L’arrivée de la châsse au château d’Acoz, transportée par le propriétaire des lieux Tony Cammaert, est l’un des temps forts de la procession. ©ÉdA

La procession a parcouru l’immuable tour Sainte-Rolende d’une trentaine de kilomètres ©ÉdA – 60655893814

