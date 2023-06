Thuin vivra ce samedi son 1er festival des associations

Il ne s’agit pas d’un salon des associations ! C’est un festival où on touche, crée, exprime, fête, expérimente.

Au programme, de nombreuses découvertes: séance collective de yoga et tai-chi, cuisine sauvage, balade à vélo et biodiversité, lutherie sauvage, slow motion vidéo, atelier graffiti, balade et art, atelier d’écriture, sieste littéraire, atelier Do It Yourself et concert des Vagabonds Sauvages. Bar et petite restauration de 11h à 17h30.

Les activités proposées sont accessibles à tous ! Pour les personnes isolées, il sera possible de se rendre sur place grâce à des navettes gratuites de la Croix-Rouge, sur réservation.

Attention, le stationnement sera interdit de 7 h à 19 h près de la voirie du Chant des oiseaux et à hauteur des installations du festival.

Infos: 071/559 456 ou www.thuin.be