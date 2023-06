Fin observateur de cet engouement populaire, Louis Mousset a bien senti l’importance d’offrir les services nécessaires à la pratique du padel. À Montigny-le-Tilleul, l’entrepreneur de 29 ans originaire de Gerpinnes a décidé d’ouvrir son premier magasin entièrement consacré au padel et au tennis. “Étant sportif, j’ai essayé et tout de suite j’ai accroché. J’ai regardé ce qui se faisait dans la région et l’offre était limitée au vu des nombreux clubs que compte la région. Si je me suis installé à Montigny-le-Tilleul c’est pour être proche de près d’une dizaine de clubs”, explique Louis. S’il croit en son projet, le diplômé en science de gestion a pris soin de se former chez Bellissimo, magasin réputé pour ses services et ses conseils à Bruxelles. À son retour sur les terres carolos il a donc ouvert son commerce nommé également Bellissimo. Pour lui, le padel n’est pas un effet de mode. “Le padel a pris un grand coup de boost durant la Covid. C’était l’un des seuls sports autorisés. Ne plus jouer au foot j’ai essayé et n’ai plus jamais arrêté. Ce sport est riche de sensations Déjà il se joue par équipes de deux et développe, au fil de la pratique, un sens du placement qui s’affine avec l’expérience. Bien que proche du tennis, le padel ne se joue pas de la même manière. Pas de grands coups longs mais un touché plus précis et des balles coupées. Dès le départ on s’amuse. Ce qui est bien avec ce sport c’est qu’il n’y a pas vraiment de profils type ni d’âge pour le pratiquer. Il n’est pas rare de voir des personnes d’un certain âge qui ont fait du tennis plus jeune se tourner vers le padel par la suite. Les plus petits trouvent un côté amusant de jouer dans une espèce de cage. ”

Pour que d’autres personnes puissent partager le même plaisir que lui, Louis Mousset prodigue conseil et propose une large gamme de raquettes ainsi que des tenues et des accessoires.