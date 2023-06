Cambriolage à Gerpinnes: un des malfrats trahi par... son masque sanitaire!

La nuit du 28 au 29 juillet 2021, à Gerpinnes, deux personnes ont eu la désagréable surprise de surprendre en flagrant délit trois auteurs à l’intérieur de leur habitation. "Ils ont entendu du bruit à l’étage et ont ensuite vu trois auteurs prendre la fuite par le jardin", indique le parquet. Selon les victimes, trois personnes de type "gitan" ont visité les lieux pour dérober bijoux, argent, etc. en entrant dans la maison via le Velux de la salle de bain.