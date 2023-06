Le député Christophe Clersy part à vélo rencontrer les Carolos : “clairement, cela servira de matière aux élections 2024”

Christophe Clersy, député Ecolo, prend son vélo pour aller à la rencontre des Carolos durant une semaine. ©VAN KASTEEL

De Thuin au nord de Charleroi (Jumet), le député passera par Montigny-le-Tilleul, Fontaine-l’Evêque, Courcelles, Charleroi, Châtelet, Gerpinnes et Ham-sur-Heure-Nalinnes. Une “boucle” à vélo, avec par exemple au programme des visites de fermes biologiques, le site du futur stade du Sporting de Charleroi en cours de dépollution, une centrale hydroélectrique, des comités citoyens (Chemin de l’Eau d’Heure, du Laury, etc.), la future cuisine centrale de l’ISPPC ou encore la réserve de Sébastopol et son verger d’espèces indigènes. “Tout sera retransmis par des capsules vidéos sur les réseaux sociaux”, ajoute Clersy, qui affiche trois objectifs. “Un, montrer que la transition écologique, vue parfois comme une contrainte, c’est aussi des bienfaits : par exemple, La Renarde à Thuin fait des couches réutilisables, c’est moins de déchets, mois de produits chimiques sur les enfants, et ça crée quatre emplois. Deux, écouter les difficultés que rencontrent les gens sur le terrain, pour voir ce qu’on peut faire au Parlement pour y répondre, ou à l’inverse rapporter sur les possibilités de dupliquer ailleurs ce qui marche ici. Trois, appuyer sur le fait que le développement sociétal et économique de notre région passe aussi par un axe vert, on le voit avec le Parc National de l’Entre-Sambre-et-Meuse, les projets de ceinture alimentaire et d’alimentation durable, etc. Le dire, c’est bien… mais le montrer par des exemples concrets, c’est mieux.”

On a demandé au député si c’était aussi l’occasion préparer le scrutin régional de juin 2024. “Bien évidemment ! Nous avons notre base programmatique propre au parti, mais aussi des éléments propres au territoire. Les idées récoltées, les rencontres avec les gens, serviront de matière pour notre projet de territoire.”