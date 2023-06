Jardin suspendu de Thuin: une journée festive à la découverte des pigments naturels ce samedi

"Les plantes font partie intégrante de notre environnement et ce depuis la nuit des temps. Les pigments qu’elles contiennent dans leurs feuilles, leurs écorces, leur sève, leurs fleurs, leurs fruits ou même leurs racines permettent de colorer de manière naturelle textiles aliments produits cosmétiques peintures…" souligne-t-on. Jaune, orange, rouge, bleu, vert, violet et même noir : ce n'est apparemment qu'une question de sélectionner la bonne plante pour le bon usage.

La journée de samedi sera dédiée à la découverte de cette pratique. Mais le centre culturel espère en profiter pour "révéler nos propres couleurs" : "Nous voulons sensibiliser les jeunes et moins jeunes au respect de l'environnement... mais aussi vous raconter une histoire. En visitant ces jardins nous voulons vous faire voyager étage après étage à travers ces émotions qui éveillent la vie en nous."

Le programme de la journée (de 10 à 16h) comprend un théâtre de marionnettes et d'objets pour enfants, "Le Paon qui mourait de faim" (11h - à partir de 4 ans), une visite du jardin Terre & Sambre avec pique-nique et limonades aux fruits et herbes cultivées sur place (12h15) et plusieurs ateliers tinctoriaux, dédiées aux pigments et à la teinture, à partir de 13 heures : Tataki-zomé sur tote-bag, Drapeaux de prières tibétaines, Etendard en shibori, Encres végétales. Puis à 15 heures, un spectacle insolite entre littérature et chansons, "il faut cultiver notre jardin" (à partir de 10 ans).

> Infos et réservations : Anaïs Neyman - 0456/30.34.26 – cec.lasourisquicree@cchautesambre.be - www.centreculturelhautesambre.be