Apprendre à coder de manière ludique

L’ASBL souhaite donner à tous les jeunes les moyens d’utiliser et s’approprier les technologies de demain. "Au-delà d’inculquer le codage aux enfants, j’essaie avant tout de leur apprendre la logique, un atout dont on a besoin dans la vie de tous les jours, insiste Philippe Delisée. La Belgique est en retard par rapport aux autres pays européens en la matière: il n’y a pas de cours de programmation en primaire. Or, c’est pourtant repris dans le Pacte d’Excellence… Ce cours devrait devenir obligatoire dans le futur."

L’INDL séduite par le projet

Résidant à Gerpinnes, Philippe Delisée a pris contact avec l’échevin de l’Enseignement, Guy Wautelet, qui a joué le relais auprès des directions d’école. Le projet a séduit et un cours est dispensé, chaque mercredi, durant l’année scolaire 2021-2022 pour les élèves des écoles de l’entité. "À l’Institut Notre-Dame de Loverval (INDL), le directeur, Éric Jamme, était si enthousiaste qu’il m’a proposé de dispenser des cours dans son établissement chaque mardi et jeudi."

L’année scolaire 2021-2022 a débuté avec le premier module à destination des élèves de 5e primaire. Une session était organisée le mercredi pour les élèves des écoles de l’entité et deux sessions étaient proposées le mardi et le jeudi pour les élèves de l’institut. Dans les deux cas, les cours étaient dispensés durant le temps extrascolaire et sur base volontaire, moyennant une participation financière.

"Je n’ai pas reçu d’aide publique et j’ai donc acheté 12 ordinateurs sur fonds propres. Le coût de l’activité me permet de rembourser le matériel", explique-t-il.

L’apprentissage du codage se fait en trois étapes. La première année (module 1) consiste en une initiation par le jeu et l’outil Scratch qui permet la création d’un scénario animé. La programmation est réalisée sur l’ordinateur et le résultat est visible sur le même support.

La deuxième année de cours est la programmation des robots réservée aux élèves de 6e primaire. "Cette session s’inscrit dans la continuité: les enfants construisent les robots et je me charge des finitions. Pour cette étape, on travaille avec le logiciel Arduino dans lequel on vient insérer plusieurs capteurs et chaque pièce du puzzle correspond à une instruction. Les enfants apprennent la logique de la programmation en visualisant le résultat sur le robot qui roule et qu’on peut manipuler."

Ce 2e module a été dispensé cette année à l’INDL ainsi qu’au collège Saint-Augustin de Gerpinnes. La prochaine étape sera le 3e module, avec les élèves du 2e module qui désireront poursuivre l’aventure. Cette session devrait voir le jour lors de l’année scolaire 2024-2025 car le fondateur de l’ASBL souhaite que les jeunes aient pris le temps d’apprendre les bases de l’anglais, langue indispensable en codage. Cette fois, les apprentis feront du codage sans passer par le langage imagé.

www.beacoder.be