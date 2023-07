Gerpinnes: la dette fait peur à l’opposition, rembourser les emprunts pourrait coûter 262.000€ par an

Pourtant, l’équipe de Philippe Busine a déjà bien écrémé la liste des dossiers inscrits initialement au budget. "Nous avons retiré tous les projets dont on sait qu’ils ne seront pas lancés cette année", explique-t-il. Le Pré RAVeL, (250 000 €) ne sera pas pour maintenant, ni le bassin hydrographique contre les inondations entre Villers-Poterie et Acoz (1,8 million), les ateliers ruraux de Gougnies et la maison multiservices (sauf les honoraires)."

Sont rescapés de cette razzia: la salle des Guichoux, dont les montants grimpent de 655 000 à 915 000 euros. À se demander s’il ne vaudrait pas mieux la raser pour la reconstruire… L’aménagement de la place Gonthier demeure aussi, bien qu’il y ait finalement peu de chances que les travaux débutent cette année, puis mentionnons les travaux à l’église St Michel, dont les montants explosent aussi.

Une réjouissance, par contre: la pose de panneaux solaires à l’administration communale sera moins onéreuse que prévu. Mais ça ne contente pas l’opposition: "Vous auriez pu profiter des 25 000 euros restant au budget pour augmenter la quantité de panneaux installés et ainsi réduire les factures à charge de la Commune. Les salles communales pourraient se voir dotées de panneaux financés par des montants de locations légèrement plus élevés mais avec des dépenses en électricité nulles pour le citoyen, qui au final paierait moins cher sa location de salle. Une solution Win Win donc qui n’a visiblement pas été envisagée." L’échevin Julien Herman n’est pas de cet avis: équiper les salles n’a pas de sens selon lui puisqu’il ne sera pas possible de consommer l’énergie produite de façon simultanée, ces locaux étant essentiellement utilisés en soirée.

Finalement, au budget, 350 000 euros seront prélevés dans les réserves, qui s’élèvent encore à 2 millions. Et 700 000 euros seront obtenus par emprunt, ce qui explique les craintes exprimées par Horizons.

Julien Matagne, député et conseiller, mais ancien échevin des finances, intervient alors: "La charge d’emprunt ne sera alourdie que si l’entièreté du budget est réalisée. Or, on sait qu’un budget doit être préventif et reprend des montants globaux de projets pour pouvoir lancer l’étude et la demande de subside. Mais l’on sait que la dépense réelle ne viendra que plus tard."

Il vante ensuite la politique mise en place par les majorités cdH, depuis 2006: "On est revenu d’une situation difficile, proche d’une mise sous tutelle, à une gestion saine des finances."

S’en suit une joute avec Alain Struelens (Horizons) sur le ton de son intervention et le rôle nécessairement critique que doit avoir une opposition, avant un vote majorité contre opposition. Seul Laurent Doucy (Indépendant) votera avec la majorité, mais avec un commentaire cinglant: "Manquerait plus que ça que les comptes soient dans le rouge, avec un taux d’imposition à 8%".