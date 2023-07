Un jardin extraordinaire pour l’école du dehors, à Nalinnes-Haies

"Avec mes élèves, qui sont aujourd’hui en 6e primaire, je me rendais au bois, non loin de l’école, pour y dispenser une leçon une fois par semaine. Ma collègue de 2e primaire, Mélissa Poisman, s’est lancée dans l’aventure cette année", confie Émilie Dechêne, institutrice en 1re primaire.

Les deux enseignantes se forment et enrichissent leurs connaissances au travers de livres sur l’école du dehors. Avec le soutien de leurs collègues et de la direction, elles décident d’aménager un espace vert situé dans l’enceinte de l’établissement, qui tombait en désuétude. Le projet suscite l’enthousiasme de l’équipe éducative, des enfants et des parents.

Le jardin extraordinaire de l’école communale de Nalinnes-Haies prend vie au gré des semaines avec la création de la mare des copains. "Les enfants ont été acteurs de ce projet en mettant la main à la pâte. Ils ont notamment creusé le trou pour l’aménagement de la mare", confient Émilie Dechêne et Mélissa Poisman.

Un potager enchanté

Les parents ont aussi apporté leur pierre à l’édifice: jardinière, bâche, table de jardin, matériel de récupération, etc. Au fil des saisons, le jardin s’agrandit avec la création d’un potager enchanté où l’on trouve des légumes et des fruits. Depuis le début de l’été, des fraises et des framboises ont été dégustées par les enfants. Une table a ensuite été installée pour une dégustation "nature" et des bancs ont été placés en cercle pour permettre aux enfants de faire la classe à l’extérieur avec un tableau accroché sur le mur de l’école.

Au centre se trouve un brasero pour réchauffer la température à la mauvaise saison. Tout est prévu car une bâche peut être dépliée en cas de pluie. Chaque section a son espace: un coin accueil et 1re maternelle, un coin 2e maternelle, un espace pour la 3e maternelle, un coin 1re et 2e primaires, un espace 3e et 4e primaires et un coin 5e et 6e primaires.

L’objectif de ce jardin extraordinaire est de favoriser une pratique éducative innovante dans un environnement naturel. L’école du dehors, dont le concept prend de l’ampleur dans notre pays, est bénéfique pour les enfants. Le fait d’être en groupe dans la nature améliore le comportement social des élèves tout en stimulant leur capacité de coopération et de communication.

"Les expériences dans la nature améliorent l’estime de soi, la conscience de soi et la confiance en soi. Les activités pratiquées dans la nature stimulent la créativité, l’autonomie, l’autodiscipline, la concentration et les compétences langagières. Les enfants sont davantage épanouis et ils écoutent différemment. Nous constatons aussi que c’est plus facile de les canaliser", insistent les institutrices de 1re et 2e primaires.

L’espace vert dédié à l’école du dehors a convaincu les 140 élèves de l’établissement mais aussi l’équipe éducative. "Nous souhaitons que notre enthousiasme soit partagé par toute l’équipe comme ce fut le cas récemment avec un cours de poésie dispensé par notre collègue de 3e primaire", concluent nos interlocutrices.