Le député Christophe Clersy (Ecolo), qui a déménagé à Thuin, fera l'impasse sur les communales

"Aucune ! Quand un élu change de lieu de domicile, on y cherche tout de suite des explications géopolitiques. Ce n’est pas le cas ici. J’habitais à Souvret, dans l’entité de Courcelles, où j’ai siégé comme président de CPAS sous la précédente mandature, en majorité avec le MR. Avec ma famille, nous sommes tombés sous le charme de Thuin. Nous y avons acquis un bien où nous venons de nous installer récemment. C’est un choix de vie, rien d’autre."

Vous ne serez donc pas candidat à Thuin aux communales de 2024 ?

"Non. Ce n’est pas mon souhait. Mais si je devais malgré tout figurer sur la liste, ce serait avec la volonté et l’engagement de ne pas accepter le mandat."

Écolo ne vous a rien demandé ?

"Absolument rien. Nous avons ici, à Thuin, une équipe efficace avec deux élus, Robin Glineur qui est coprésident régional de parti et Anne-Françoise Lontie très investie dans les milieux associatifs. Le duo fonctionne bien, avec des relais à d’autres niveaux de décision. Je compte participer activement à la préparation de la campagne, mettre du temps et de l’énergie à soutenir nos candidats. Mais sans aucune ambition personnelle."

Vous avez pourtant été candidat à Courcelles en 2018…

"À l’époque, je n’étais pas encore élu au parlement wallon ! Dès que je l’ai été, j’ai démissionné de mes fonctions, et aussi du conseil communal. Faire de la politique autrement, ce n’est pas qu’un slogan. Chez les verts, cela passe par des actes concrets."

Vous serez quand même candidat à votre succession en tant que député régional ?

"Ce n’est pas encore décidé ! J’ai envie de poursuivre mon travail parlementaire, je ne vais pas vous mentir. Mais je ne déposerai ma candidature pour la tête de liste qu’avec la certitude d’avoir rencontré les objectifs et attentes de la base, après un bilan de mon action et une consultation des militants. D’autres candidats sont tout à fait en mesure de conduire nos troupes aux prochaines régionales. Par exemple Vinciane Ruelle ou Laurence Hennuy. En définitive, une assemblée tranchera car c’est la règle chez nous !"

Et si vous êtes candidat tête de liste et que vous échouez ? Après tout, c’est déjà arrivé à certains de vos prédécesseurs…

"C’est un risque à prendre ! Si cela doit survenir, alors je passerai à autre chose. Il y a plein de défis à relever en dehors de la vie politique. Je pense que nous devons être clairs avec les électeurs, sans courir plusieurs lièvres à la fois. Je me range à la position courageuse de l’échevin Éric Goffart (Les Engagés) à Charleroi, qui a décidé de tout miser sur les communales. Moi, ce sera la Wallonie, si du moins j’estime ma candidature légitime."

Quel délai vous accordez-vous pour clarifier vos intentions ?

"Je me donne les deux mois à venir. Je me prononcerai en septembre."

On vous entend souvent intervenir dans des projets de Charleroi. Travaillez-vous aussi à des dossiers de l’arrondissement de Thuin ?

"Bien sûr que oui ! Des dossiers locaux même, comme la réfection de la route de Sartiau qui traverse Biercée. Nous avons affiné ce projet avec nos militants de Thuin et le cabinet du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry. Les travaux commenceront à la fin de l’année en principe."

Et si vous deviez citer un projet porté par les Verts qui vous rend fier sur Charleroi ?

"L’achèvement et l’extension de la ligne de métro fantôme vers Chatelineau-Gilly, à destination du futur grand hôpital de Charleroi. J’attire votre attention sur ce fait: à chaque fois qu’il y a eu des ministres Écolo en Wallonie, le métro de Charleroi s’est étendu. Il y a eu José Daras, puis Philippe Henry I. Et maintenant Philippe Henry II !"

Citez nous trois grandes réalisations au profit du Sud Hainaut ?

"Il y a d’abord la création du parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse. C’est un projet soutenu par notre ministre Céline Tellier à hauteur de 15 millions d’euros. Il représente une opportunité pour le tourisme vert. Et pour le développement socio-économique: en Campine, un projet identique a généré près de 5 000 emplois directs et indirects, ce n’est pas rien."

On n’y est pas encore…

"Non, mais il y a déjà des signes encourageants. Je me suis rendu récemment à l’Aquascope à Virelles, où la fréquentation est en hausse. Aussi étonnant que ça puisse paraître, des visiteurs flamands qui ont entendu parler du projet de parc national sont curieux de découvrir la région. Et ils viennent déjà voir…"

Quels autres projets épinglez-vous ?

"J’en retiens deux qui touchent à la mobilité. Sur la ligne de chemin de fer 130A qui relie Charleroi à Erquelinnes et se prolonge vers Maubeuge, le doublement des voies entre Lobbes et Hourpe est un investissement majeur pour la qualité du service. Et l’adaptation des horaires de train va améliorer l’offre. Quant à l’autre projet, c’est le bus express Charleroi-Momignies-Chimay. La fréquentation mensuelle a été multipliée par huit. On en était à 298 usagers par mois en 2021. Mais il est de bon compte de rappeler que c’était en période de covid. On est passé à 1403 en 2022, pour 2 307 usagers lors du décompte de mars."