Le parking de l'Abbaye d'Aulne est terminé!

Ca y est: 5 ans après le lancement du projet et près d'un an de chantier, l'Abbaye d'Aulne a son parking! La mobilité autour du site historique et touristique faisait régulièrement défaut, comme le soulignait la ville de Thuin en février 2022. "Avec cet aménagement, les visiteurs et nombreux touristes qui fréquentent le site en haute saison touristique pourront facilement trouver un endroit où se garer avant de profiter pleinement du site."