L’aménagement de la Grand-Rue a été conçu en épine dorsale et en zone de rencontre de la ville haute.

La Ville a proposé le réaménagement de cette artère dans le cadre de la programmation 2014-2020 des fonds européens Feder. Ces projets s’articulent dans une stratégie intégrée favorisant le développement de l’activité économique, commerciale et touristique, par le renforcement de l’attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises. Le chantier a débuté le 1er mars 2021.

Une zone partagée

Le principe de ce réaménagement est simple: une zone partagée de plain-pied pour faciliter les déplacements des usagers faibles, une vitesse des véhicules limitée à 20km/h et la présence de mobilier urbain. Piétons, personnes à mobilité réduite, riverains, cyclistes et conducteurs peuvent désormais se partager l’espace en se déplaçant de manière sécurisée.

Une nouvelle signalisation sera placée dans la rue afin de rappeler que la Grand-Rue est devenue une "zone partagée". Cela signifie que les piétons et les vélos sont les bienvenus et que les voitures qui y circulent sont celles des riverains, invités à rouler à une vitesse réduite à 20 km/h maximum.

De plus, le sens de circulation de la rue Alphonse Liégeois sera modifié. Il ne sera plus possible d’emprunter cette voirie en venant de la Grand-Rue. Il faudra passer par la rue de la demi-lune.

Une partie du mobilier urbain (potelet, poubelles et bacs à arbres et plantations) sera placé dans les prochains jours. Le reste suivra en septembre tandis que des plantations seront prévues dans les bacs en octobre.

"La Grand-Rue est la carte de visite de la ville de Thuin et de son centre historique comme c’est le cas du beffroi et de la chapelle des Sœurs Grises. C’était essentiel de lui donner un bel aspect pour les gens qui viennent à Thuin mais aussi et surtout pour ceux qui y vivent. Le défi de ce chantier était de faire un aménagement qualitatif qui prend en compte les besoins des utilisateurs. L’idée est que la Grand-Rue soit un endroit convivial où on peut se déplacer en sécurité et plus un endroit de passage de la Ville. Les nouveaux aménagements sont faits pour que cette voirie ne soit plus utilisée comme rue de transit", explique Marie-Eve Van Laethem, bourgmestre.

Le réaménagement de la Grand-Rue représente un investissement de 1 630 000 €, cofinancé par des fonds européens (Feder) et la Région wallonne. Pour les modes de déplacements doux, trois emplacements pour vélos sont prévus.

Lors de l’inauguration, plus de 50 riverains ont répondu présent à l’invitation de la commune. La Ville souhaitait une inauguration aux aspects de fête de quartier. C’est donc dans une ambiance conviviale que les Thudiniens ont fait la fête autour du Collectif Musical Carolo et de ses sept musiciens.