Encore un accident sur la N53: une automobiliste se prend un arbre à Strée, elle est blessée

Il était environ 5h30 du matin, sur la route de Beaumont à hauteur de Strée. La conductrice, originaire de Barbençon, rentrait chez elle après un service de nuit à Charleroi, quand pour une raison inconnue elle a dévié de sa route et a violemment percuté un arbre, a raconté un témoin. Le véhicule s'est immobilisé de travers, partiellement sur la chaussée.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont pu intervenir rapidement. Le service de désincarcération, une ambulance et un balisage sont partis de Beaumont pour se rendre sur place, rejoints par un SMUR de l'hôpital Vésale (Montigny-le-Tilleul) et d'un second balisage des pompiers de Thuin, sous les ordres du lieutenant Renard. La chaussée a été fermée par la police locale Botha jusqu'à 7h15, quand le dépanneur ACF Motors a pu enlever la voiture accidentée.

Pendant ce temps, les secours ont pris en charge la victime: désincarcérée, la conductrice a été conditionnée avant d'être transportée en milieu hospitalier.