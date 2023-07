Un rassemblement de jets miniatures à l'Albatros Club de Gerpinnes

"Ces deux journées s’adressent à tous, modélistes ou non, débutants ou pilotes confirmés, passionnés par les jets. L’invitation est lancée à tous les pilotes de jets à turbine, à réaction et à turbopropulseur. Les hélicos à turbine sont également les bienvenus", annonce le comité.

Fondé en 1968 par une bande de passionnés d’aéromodélisme, l’Albatros Club de Gerpinnes compte une petite centaine de membres. Quelques-uns possèdent des jets qui sont des avions plus sophistiqués, dotés d’une haute technologie. Cette rencontre internationale réunira de nombreux passionnés. Aux côtés des Belges, on devrait retrouver des Luxembourgeois, des Français, des Allemands et des Hollandais.

Week-end convivial et familial

L’Albatros Club de Gerpinnes possède ses propres installations. Situé en campagne (la première habitation est située à plus d’un kilomètre), l’endroit est idéal pour les vols en raison de l’absence d’obstacles. En outre, le club dispose de l’une des plus belles pistes de la région avec une longueur de 185 mètres sur une largeur de 24 mètres. La pelouse est tondue chaque semaine à une hauteur maximale d’un centimètre. Indispensable quand on pense que certains pilotes possèdent de petits avions avec des roues de seulement 25 millimètres !

"Le but de cette manifestation est de se retrouver entre passionnés dans une ambiance conviviale et familiale", insistent les organisateurs de l’événement. Une buvette et une petite restauration seront mises en place tout le week-end à destination du public toujours plus nombreux au fil des éditions.

Ce samedi 15 et ce dimanche 16 juillet au lieu-dit Warichet d’Hymiée, route de Walcourt (N978), à Gerpinnes. Informations au 0495/15.37.74 ou www.albatros-club-gerpinnes.eu