La 3è étape du Tour de Wallonie démarrera à Thuin ce lundi 24 juillet. Le champion du monde en titre Remco Evenepoel devrait être de la partie

Pour venir observer les coureurs au plus près avant leur départ, rendez-vous est fixé sur la place de la Ville Basse à Thuin vers 10h. La présentation des équipes aura lieu entre 11h et 13h, juste avant le départ officieux prévu depuis la rue ‘t Serstevens. A cet endroit, les supporters pourront voir les cyclistes au démarrage et donc à une vitesse de croisière raisonnable. Ils partiront ensuite vers les rues Pierre Mengal, Léopold II, Albert 1Er et Rempart du Nord avant le départ officiel donné à la Drève des Alliés vers 13h40. Ils emprunteront ensuite la rue de Thuin et la rue de Marbaix en direction d’Ham-sur-Heure.

Même si rien n’est encore confirmé, la Ville espère avoir l’honneur de recevoir le champion du monde en titre, Remco Evenepoel, qui pourrait prendre part à la course.

Pour accueillir au mieux les fans de cyclisme, l’Horeca de la Ville Basse sera ouvert. Certaines enseignes sortiront un bar et proposeront de la petite restauration à l’extérieur. Pour prolonger la visite de Thuin après ou avant le départ de la course, le musée de la batellerie, la péniche le Thudo, situé en bord de Sambre, sera ouvert pour l’occasion dès 10h.

Pour veiller au bon déroulement de la course et pour faciliter l’installation et le démontage du village d’animations, des mesures de police sont prises :

La veille de la course, pour permettre l'installation du village d'étape :

Du dimanche 23 juillet à 08h00 au lundi 24 juillet à 16h00, la circulation, l'arrêt et le stationnement seront interdits sur la Place de la Ville Basse.

Le jour de l'événement, le lundi 24 juillet :

De 8h00 à 16h00, l'arrêt et le stationnement seront interdits :

rue du Fosteau, sur sa section comprise entre la rue de Lobbes et Tienne Trappe.

rue du Moustier, sur sa section comprise entre la rue de Lobbes et la rue 't Serstevens.

rue 't Serstevens y compris l'espace parking sous le viaduc.

rue du Pont.

rue de l'Abreuvoir.

Place Cuisenaire.

De 10h00 à 16h00, la circulation sera interdite :

rue du Fosteau, sur sa section comprise entre la rue de Lobbes et Tienne Trappe.

rue du Moustier, sur sa section comprise entre la rue de Lobbes et la rue 't Serstevens.

rue 't Serstevens.

Une présignalisation "voie sans issue" sera placée aux voiries débouchant dans ce périmètre qui sera fermé à l'aide de barrières fixes. Une déviation sera mise en en place au départ des voies d'accès de la Ville.

De 12h00 à 14h30, le stationnement sera interdit sur tout l’itinéraire de la course : rue Pierre Mengal, rue Léopold II, rue Albert Ier, Rempart Nord, Drève des Alliés, rue de Thuin et rue de Marbaix à Gozée.

Une heure avant le passage des coureurs (départ prévu à 13h40) :

La circulation sera interdite sur tout l’itinéraire de la course : rue Pierre Mengal, rue Léopold II, rue Albert Ier, Rempart Nord, Drève des Alliés, rue de Thuin, rue de Marbaix.