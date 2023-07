Aider les victimes de violences conjugales : les travailleuses de la blanchisserie coopérative et sociale “Le Raton Laveur” à Thuin se bougent

Le Raton Laveur, c’est une société coopérative à finalité sociale basée à Thuin. C’est-à-dire que juridiquement, les décisions internes doivent être prises de façon démocratique, et que le but de l’entreprise est de rendre des services plutôt que réaliser des bénéfices. “Le bénef, oui, mais au bénef de tous” est le mot d’ordre, de l’économie sociale donc. Active dans le secteur de la blanchisserie, le nettoyage, le repassage et la petite couture, l’équipe voulait aller un pas plus loin dans la solidarité.