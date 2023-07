C’est la Fête de la Sambre ! Avec pour objectif Jeumont en France plusieurs ports escales proposeront animations et accueil des plaisanciers

Les Fêtes de la Sambre et de la Haute Sambre sont co-organisées par les Villes de Charleroi, de Thuin, de Lobbes, d’Erquelinnes et de Jeumont ainsi que par la Fédération Francophone de Yachting Belge.

Les Engagés du Bassin de vie de Charleroi organisent la halte de Marchienne-au-Pont le mardi 25 juillet et proposeront aux plaisanciers une balade à la découverte de l’Eau d’Heure (à 16h) suivie d’un apéritif (à 18h).

“Cet événement sera l’occasion pour les Engagés de Charleroi de marquer leur support à cet événement qui souligne le développement touristique de la Sambre pour les plaisanciers, mais également pour les motorhomes, les vélos et les promeneurs à la découverte des hallages. Les Engagés plaident aussi pour une prise en compte plus importante des besoins des plaisanciers et des touristes, notamment en ce qui concerne la mise en place de haltes d’accueil dans les différents ports qui soient sécurisées et qui permettent un accès à l’électricité et à l’eau potable. La Sambre reste, pour les bateaux, une voie rapide pour Paris.”