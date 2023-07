Le Tour de Wallonie s'élance du bord de Sambre à Thuin

Ceux-ci étaient d’ailleurs en nombre, tantôt au départ, tantôt aux endroits stratégiques du parcours, pour admirer leurs idoles. Il est vrai que le plateau proposé cette année présente quelques fortes personnalités du peloton.

Vu sa proximité avec les championnats du monde, l’épreuve wallonne équivaut à une ultime rampe de lancement vers le rendez-vous arc-en-ciel. C’est le cas notamment de Filippo Ganna. L’Italien de l’équipe Ineos a déjà marqué les esprits en s’imposant au sprint sur la première étape. On devrait le revoir aux avant-postes ce mardi lors de l’étape chronométrée.

Le vainqueur de l’an dernier, Robert Stannard attire aussi les regards ainsi que le Liégeois Loïc Vliegem, ancien vainqueur également.

Le long de l’eau

À Thuin, l’effervescence était palpable, ce lundi en fin de matinée et ce malgré la pluie, invitée de dernière minute. La ville thudinienne accueille régulièrement l’épreuve depuis 2007. Jusqu’ici, les arrivées avaient lieu à la Ville Haute, sur la Drève. Cette année, le célèbre mur pavé que le peloton gravissait à plusieurs reprises a été délaissé au profit de la Ville Basse qui accueille le village départ.

"Une autre partie de la ville est ainsi mise en valeur, commente Christophe Brandt, le directeur de l’épreuve. Entre l’organisation et la Ville de Thuin, c’est une longue histoire qui s’est tissée au fil de nos venues ici. Paul Furlan était une personne très attachante qui a facilité ces liens d’amitié."

Il est un peu moins de midi et l’organisation entend rendre un hommage discret en jetant dans la Sambre quelques roses blanches à la mémoire du député bourgmestre.

La rue 't Sertevens s’agite, le public arrive en nombre à l’affût des premiers bus des équipes. Question popularité, si le vétéran Greg Van Avermaet ne laisse personne indifférent, tous les regards convergent vers la star du jour. "Il est garé où le bus Lotto ?". "Il n’est pas là Arnaud De Lie ? Ah si le voilà !", pouvait-on entendre çà et là. Au baromètre de la popularité, le sprinter ardennais qui arbore fièrement le maillot orange de leader suite à son succès la veille à Walcourt, déclenche l’enthousiasme du public lors de son passage sur le podium de départ.

Direction Florennes

"Je suis honoré de porter ce maillot de leader après mon sprint victorieux d’hier. Cela me fait du bien au moral et cela récompense aussi tout le travail de l’équipe. Je ne pense pas pouvoir jouer la victoire finale. Notamment en raison du contre-la-montre sur lequel Ganna devrait me mettre au moins deux minutes", explique le leader du jour.

De son côté, l’équipe "locale" Wanty Intermarché n’est pas en reste non plus. L’applaudimètre s’emballe lorsque la formation de Loïc Vliegem, un autre ancien vainqueur, monte sur le podium.

Il est 13 h 40. Le peloton s’élance en cortège de la rue 't Serstevens. Le départ réel est donné sur la Drève des Alliés. Direction Gozée, Ham-sur-Heure, Berzée, Florennes, pour un dernier petit tour dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.