L'appréciable aide des étudiants jobistes durant l'été, à Ham-sur-Heure-Nalinnes

Les vacances estivales sont propices aux congés pour les travailleurs. Que ce soit dans le privé ou le public, l’absence de personnel doit être palliée. À Ham-sur-Heure-Nalinnes, depuis plus de 20 ans, l’administration communale engage des jeunes dans le cadre de l’opération Été solidaire. Comme il est de tradition les deux premières semaines des congés, cinq jeunes (Tom Sneyders, Clémence Lambiotte, Mathis Desart, Ayan et Ikran Abdallah Houssain) ont épaulé l’équipe Parc et jardins du service Travaux dirigée par Frédéric Biebuyck.