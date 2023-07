“Nous ne sommes pas sur une île ! ” Erquelinnes prononce un avis défavorable quant au projet de Schéma de Développement du Territoire

La localisation d’Erquelinnes en tant que commune frontalière n’est pas prise en compte non plus. “Nous ne sommes pas d’accord avec la manière dont ce schéma a été mis en place. En effet, compte tenu de la nécessité d’inscrire ce dossier à l’ordre du jour des séances du mois de juin, tant pour le Conseil Communal que pour la CCATM aux fins de recueillir leurs avis sur le projet de SDT, les délais impartis sont totalement insuffisants pour permettre à tout un chacun de prendre pleinement connaissance de ce projet ambitieux, d’en maîtriser les notions et les concepts nouveaux, d’en comprendre les effets directs et indirects sur le développement territorial local. ”

Un autre point de désaccord est la non prise en compte de l’achèvement du chaînon manquant de la RN54 dans le SDT est un coup d’arrêt inacceptable au développement économique transfrontalier entre l’Avesnois et le Sud Hainaut. Elle est également un frein au développement d’une mobilité douce dans les communes impactées au vu du trafic routier important qui est, dès lors, renvoyé en masse sur les voiries secondaires locales. “L’argument du stop béton utilisé pour justifier la non réalisation du projet n’est pas pertinent, sachant qu’il ne s’agit pas d’un nouveau projet, mais d’un projet étudié depuis plus de 20 ans, dont toutes les étapes administratives avaient été réalisées (permis accordé) avant sa mise à l’arrêt par décision politique ; le refus d’achever ce chaînon manquant impacte, de façon permanente et multiple, non seulement la commune d’Erquelinnes mais également les communes de Merbes-le-Château, de Lobbes, de Thuin, de Montigny-le-Tilleul, de Binche et la desserte de la métropole de Charleroi par le Sud. ”

D’autres arguments sont avancés par le conseil communal comme la non prise en compte du tracé de la Sambre en cours d’eau à renforcer dans sa partie entre Charleroi et la France alors que celle-ci représente un axe majeur de développement (notamment concernant le tourisme fluvial) mais également la non mise en évidence de la nécessité d’améliorer le lien ferroviaire avec la France via la ligne Charleroi – Maubeuge, élément essentiel tant au niveau économique qu’au niveau d’une mobilité alternative à la voiture en zone rurale.

Selon le bourgmestre David Lavaux “La Wallonie n’est pas une île, après lecture du SDT, aucun lien avec nos réalités transfrontalières n’apparaît nulle part. Preuve en est, rien n’a été pensé pour la Liaison de la RN 54. Or, nous parlons d’un projet à long terme. Nous avons le sentiment d’être rayés de la carte et que les frontières wallonnes s’arrêtent à Charleroi ! “