Funérailles de la princesse Élisabeth de Chimay : une cérémonie émouvante à l’image de sa personnalité attachante (vidéo)

Escortée par les délégations militaires de Florennes et Verdun parrainées par la principauté, la princesse chère au cœur de la population entame son dernier voyage. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Escortée par les délégations militaires de Florennes et Verdun parrainées par la principauté, la princesse chère au cœur de la population entame son dernier voyage. Deux de ses arrière-petits-enfants portent le drapeau des armoiries familiales, tandis que la famille au grand complet suit en tenue de grand deuil. Les délégations patriotiques et les archers chimaciens ferment le cortège qui sera accueilli par l’évêque du Hainaut, Mgr Guy Harpigny, à l’entrée de la collégiale. Dans le chœur, les prêtres du doyenné, des moines et trappistines de Chimay ainsi que l’ancien père abbé de l’abbaye de Scourmont, Dom Armand Veilleux, assistent le premier officiant.

La famille au grand complet portait une tenue de grand deuil. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Commence alors une cérémonie empreinte d’émotions et de souvenirs ponctués de quelques anecdotes personnelles parfois humoristiques, à l’image de la princesse Élisabeth. Son fils Philippe rend un premier hommage à sa maman, qui a tant donné à sa famille, au château, à sa région. “Repose en paix, tu l’as amplement mérité” dira-t-il. L’homélie de l’Évangile évoque à merveille la personnalité de la défunte, qui a “toujours eu l’espérance chevillée au corps. L’usure du temps n’a pas entamé l’optimisme foncier qu’elle tenait de sa foi” dira Mgr Harpigny. “Une foi exprimée de façon directe et parfois amusante comme quand elle faisait confiance à l’âme d’Elie (son défunt époux) pour lui trouver une place de parking dans une ville embouteillée. ”

Son fils Philippe rend un premier hommage à sa maman, qui a tant donné à sa famille, au château, à sa région. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Au nom de la Ville et des Chimaciens, le bourgmestre Denis Danvoye évoque par diverses anecdotes cette grande dame à la personnalité attachante que fut Élisabeth de Chimay. “Elle avait une vraie noblesse de cœur”.

Un dernier hommage familial, par son plus ancien neveu français, nous fait entrer dans cette famille admirative de l’énergie et de l’attention déployées tout au long de sa vie par leur “Mané”.

Un dernier instant solennel a lieu à la sortie de la messe, lorsque le carillonneur fait retentir Brabançonne et Marseillaise avant que le cortège rejoigne le cimetière pour un moment d’intimité familiale.