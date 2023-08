Depuis ce samedi, une aire de jeu et de détente vient d’être installée sur la deuxième moitié de la place, qui longe les remparts. On y retrouve des transats et de fauteuils de plage installés çà et là sur un gazon synthétique, des modules de jeux pour enfants, des cerceaux, des raquettes de badminton et d’autres accessoires de détente. Bref, tout le nécessaire pour se détendre en toute convivialité.

Il ne manquait finalement que le soleil qui s’est fait attendre ce week-end mais dont l’arrivée est annoncée dans le courant de cette semaine.

"L’objectif des autorités communales est de rendre la place du chapitre attrayante, dynamique, pratique et conviviale par cette initiative et les activités qui y sont programmées", raconte Catherine Leroy qui coordonne le projet pour la ville de Thuin. L’enjeu sera de trouver un équilibre entre l’habitat, le cadre de vie et l’activité horeca (avec l’aménagement de terrasses voisines) et l’occupation citoyenne de l’espace public via une "pop-up place" et les forces vives du territoire (citoyens, riverains, écoles, bibliothèque, associations et clubs sportifs, centre culturel).

L’espace public ainsi aménagé est mis à disposition des citoyens et des associations qui peuvent venir y proposer des activités et se faire connaître du grand public.

Ce week-end, Céline Babette et Karine Lemoine ont partagé leur passion de Thai chi Chuan. La première, championne de Belgique de la discipline, est Thudinienne. Elle nous parle de cet art martial qu’elle enseigne notamment à Strée. "C’est une discipline excessivement complète qui demande maîtrise de soi et développe la souplesse, le renforcement musculaire, la détente, la maîtrise de soi notamment". Malgré le temps maussade et la pluie menaçante, une dizaine de personnes ont participé à cette initiation.

Dimanche, c’était au tour du club fitness de proposer une démonstration.

L’accès à ces activités est bien sûr entièrement gratuit.

La suite du programme

Mercredi 9 août: à 14 h, 15h et 16 h: Découverte du ThudiGame, un jeu numérique ludique pour découvrir Thuin avec l’Office du Tourisme

Jeudis 10 et 17 août de 10 h 30 à 12 h: Initiation au Thai Chi par Céline Babette, Championne de Belgique et Karin Lemoine qui représenteront leur club Lu Yun Ling Wushu

Vendredi 11 août de 14 à 15 h: Lecture vivante de la bibliothèque communale de Thuin

Samedi 12 août: Marché des producteurs et artisans locaux

Samedi 19 août: clôture de l’événement avec un grand rassemblement de motos sur la Place du Chapitre avec des concerts

Dimanche 20 août de 10 h 30 à 12 h: Fitness par Line Jaumotte, membre du nouveau club de fitness de Biercée (Fitness 24)