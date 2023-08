Thuin: les Scottish Days, ce week-end, à la ferme de l'abbaye d'Aulne

Tentes de couchage, artisanats, jeux de rôles, armurerie et autres forgerons composeront ces campements reconstitués. Lancés de ballots, lutte écossaise, lancés de tronc, tirs à la corde constitueront les principales activités de ces reconstitueurs. Le public sera invité à prendre part à ces animations.

Cet événement fédérateur qui rappelle les us et coutume de la culture écossaise se fera, bien entendu, au son particulier des cornemuses avec la présence continue de pipe band. On y verra aussi des danseuses de Highland marteler le plancher des vaches sur des rythmes endiablés.

Mariages clandestins

Autre activité à succès proposées par les organisateurs: une reconstitution de la "chapelle" de la ville frontalière de Gretna Green où de nombreux couples anglais venaient sceller leur mariage devant l’enclume du prêtre forgeron. Nombreux sont les couples "rebelles" qui viennent de loin pour se piquer au jeu de cette mise en scène parfaitement orchestrée.

Entrées aux Scottish Days de la ferme de l’abbaye d’Aulne à partir de 15 €/jour/adulte. Le prix est de 10 € pour les enfants.

Infos: https ://scottishdays.be/