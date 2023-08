La nuit des étoiles filantes c’est ce samedi 12 août à l’Aquascope de Virelles

Si le ciel est clair, alors les conditions seront remplies pour suivre les Perséides, ces étoiles filantes qui semblent provenir de la constellation de Persée. Dans sa course régulière d’un an autour du Soleil, la Terre traverse plusieurs nuages de poussières laissés par des comètes. Au mois d’août, il s’agit de celui des Perséides, constitué de débris de la comète Swift-Tuttle. Ces débris brûlent au contact de l’atmosphère terrestre, donnant lieu à la plus belle pluie d’étoiles filantes estivale de l’hémisphère Nord.