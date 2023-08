Par vengeance, il boute le feu à la Toyota Yaris de son collègue

Une absence de 20 minutes

Grâce à la rapide intervention des pompiers, seul le véhicule est totalement sinistré. L’enquête, qui débute, ne décolle pas. L’enquête de voisinage ne donne rien de probant et il n’y a aucune caméra de surveillance sur les lieux. Mais plus tard, une voisine se manifeste auprès des enquêteurs et donne une description physique d’une personne présente sur les lieux au moment de l’incendie et qui a ensuite pris la fuite en courant.

Dans le même temps, celui qui circulait dans le véhicule de société brûlé devant son domicile confirme avoir eu une embrouille plus tôt dans la journée avec Laurent, son collègue de travail. Et quelques jours avant, le patron de la boîte avait formellement interdit à Laurent de conduire la Toyota Yaris. “Il avait donc ordonné à l’employé de garder le véhicule devant son domicile”, précise le parquet. Détail troublant : la description physique fournie par la voisine correspond avec le physique de Laurent.

Interpellé au domicile de son cousin, Laurent conteste être l’auteur de l’incendie de la Toyota face aux policiers. Ce n’est que quand son cousin indique aux enquêteurs avoir constaté l’absence de Laurent durant une vingtaine de minutes que le prévenu finit par confirmer sa culpabilité.

Quelle solution ?

C’est la question posée par le parquet au moment de requérir une peine de prison contre celui qui semble passer à l’acte pour se venger plus facilement après avoir consommé de l’alcool. Malgré l’état de récidive de Laurent, la substitute Lecomte ne s’oppose pas à octroyer un sursis probatoire “extrêmement strict”. Avec une peine de quatre ans de prison.

La mesure de faveur proposée par le parquet est également suggérée par Me Behogne, à la défense. Jugement début de semaine prochaine.