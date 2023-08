Thuin: plongée dans l'univers de Roger Foulon au centre culturel

Thuin célèbre en 2023 le centenaire de la naissance de Roger Foulon. Une personnalité aux multiples facettes très appréciée des Thudiniens et dont la notoriété dépassait largement les limites la cité du Beffroi. Tantôt instituteur, tantôt correspondant de presse et journaliste, tantôt romancier, tantôt poète, il fut aussi président de l’Association des Écrivains Belge de langue française, ainsi que de l’Académie Royale de Langue et de Littérature française, et fondateur des Éditions du Spantole, maison qui édite de nombreux romans et recueils poétiques.