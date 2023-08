Virelles: Mixit, un jeu enchanteur créé par trois copains

"L’idée du jeu Mixit remonte à la période du Covid", se remémorent-ils en cœur. "En fait, nous jouons tout le temps ensemble."

Un jeu simplissime

"Et dans nos délires, chacun finit toujours par répondre en chanson", rigole Philippe Grandjean.

Romain Loussert ajoute: "Nous nous sommes dit que nous pourrions créer un jeu ensemble et qu’il n’y avait finalement pas beaucoup de jeux de chansons sur le marché".

Avec l’idée de faire deviner des chansons sur la base de paroles mélangées, Mixit était (presque) né. Ni une ni deux, les trois comparses rédigent quelques cartes et éprouvent leur concept comme ils peuvent. "Je questionnais les clients à la boutique", rappelle Marc Sibille. Ses comparses font de même un peu partout. Le retour étant plus que positif, le trio propose le concept à l’éditeur Captain Games, en 2021.

Le tour n’est toutefois pas encore joué. Romain Loussert se souvient: "A u départ, pour notre éditeur, Mixit ne pouvait pas être un jeu, puisque ses règles se résumaient à deux lignes. Il n’en voulait pas". Quelque temps plus tard, celui-ci rappelle les Chimaciens: "Il nous demande de lui envoyer des photos de nos cartes. Il nous dit qu’il a des copains à la maison et qu’il veut jouer avec eux. C’est donc que c’est tout de même un jeu, non ?".

Le tour est joué, même s’il reste encore à trouver comment commercialiser le concept. "Nous avons finalement signé le projet en mars de l’année dernière, alors que nous avions grand maximum 50 cartes écrites", expliquent les trois comparses.

Un total de 600 chansons

Dix-huit mois plus tard, ce sont plus de 600 chansons qui se retrouvent "torturées" dans les six premières boîtes de jeu déjà disponibles. Le jeu des trois ludophiles chimaciens va sans aucun doute transformer chacun des apéros entre amis en véritable soirée disco, sans forcer personne à pousser la chansonnette. Mixit est disponible dès à présent dans toutes les bonnes boutiques de jeux de société, ainsi qu’à Lolipop, cela va de soi.

À vous de jouer: reconnaissez-vous cette chanson ? "Un je ne sais quoi, des bagnoles ne tournent pas rond au murmure des Batignolles".