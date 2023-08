Gozée : suite à une embardée, le conducteur doit être désincarcéré avant d’être conduit à l’hôpital

Ce mercredi matin vers 4 h du matin, un accident s’est produit à Gozée rue de Marchienne. Un véhicule venant de Gozée vers Montigny-le-Tilleul a subitement perdu sa trajectoire sur la gauche et a percuté une autre voiture en stationnement qui a été projetée sur la voirie et terminé sa course dans une chapelle. Les secours se sont rendus sur les lieux formés par une ambulance, un SMUR les pompiers de Thuin et de Marcinnelle sous les ordres du lieutenant Renard avec la désincarcération et le balisage. Le conducteur a dû être désincarcéré avant d’être conduit en milieu hospitalier.