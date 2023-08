Dernière ligne droite avant le lancement de Scène sur Sambre

L’une des améliorations concerne la mobilité lors du départ des festivaliers avec une deuxième sortie possible vers Montigny-le-Tilleul en plus de celle déjà existante. Le trafic devrait être fluidifié et les files moins longues. “Tout cela a pu être mis sur pied grâce à une excellente collaboration avec les bourgmestres de Montigny-le-Tilleul, de Thuin et de Fontaine-l’Evêque ainsi que leurs équipes. J’ai également une pensée pour Paul Furlan avec lequel nous avons aussi travaillé en étroite collaboration. ”

Vu le succès de la journée consacrée aux artistes urbains en 2022, les organisateurs ont mis le paquet pour satisfaire la jeune génération et leur offrir un beau spectacle en toute sécurité et dans un confort accru. “Nous avons revu le lieu-dit “Kiss and Ride” dans lequel les parents peuvent venir et rechercher leurs enfants. Il sera situé sur le nouveau parking à présent terminé. Parce que la fête ne se fait seulement sur la plaine du festival, la capacité et les commodités du camping ont été revues à la hausse. Le camping passe de 800 à 1 500 places et des douches, toilettes et bars y seront installés en proportion. ” Si la musique est reine durant le festival, plusieurs styles y seront représentés dont l’électro qui aura sa propre scène appelée Scène sur Sambre Club en collaboration avec le Rockerill. Tout au long du festival, les artistes s’y succéderont.

En termes de facilités, le cashless est de mise. Pas d’argent liquide mais bien un bracelet chargé. En cas de non-utilisation de la totalité de la somme chargée il sera possible de se faire rembourser jusqu’au 17 septembre si la somme restant est supérieure à 3 euros.

Avec Gims et Dadju, The Magician, Kid Noize, Rhoff, Gazo, Bon Entendeur ainsi que d’autres artistes tous talentueux, le festival peut avancer des artistes totalisant pas moins de presque un milliard et demi de streams. Sur les plates-formes en ligne.

Pour un dernier week-end festif en famille ou entre amis, le festival Scène sur Sambre, le plus grand festival de la région de Charleroi, ouvrira ses portes le vendredi 25 août dès 17 h.

Info et réservations : https://www.scenesursambre.be/fr