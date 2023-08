Comme d'habitude, ce sera dans la cour de la ferme du Martin pêcheur, rue de Bomerée 299 à Montigny-le-Tilleul. Organisé par la locale Ecolo, le marché promet une dizaine de producteurs et artisans présents malgré les congés. Jus de pomme, Moinette, vin bio, Chéries fruitées d'ADA, Forestine Ambré et Mine triple, limonades Dr Enqvist en primeur : le bar tenu par les bénévoles attend les visiteurs et visiteuses pour un moment de convivialité, "pour les fidèles clients et ceux qui, de plus en plus nombreux, découvrent les bienfaits des produits de qualité produits dans notre région."