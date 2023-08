Plus la moindre chance octroyée à Eric, de nouveau condamné pour des faits de mœurs: 6 ans ferme pour des attouchements sur sa belle-fille de 13 ans

Entre juillet 2022 et janvier 2023, la belle-fille d'Eric (âgée de 13 ans) a été victime de plusieurs épisodes d'attouchements avant de dénoncer le tout au centre PMS de Thuin. "Elle a indiqué qu'il lui touchait le dos, les fesses et la poitrine. Il lui embrasse le dos, les épaules, lui dit qu'il l'aime et qu'il aime sa peau", rappelait Me Charles, tuteur ad hoc de la mineure.

Protéger la société

Averti via une lettre rédigée par le centre PMS, le parquet de Charleroi avait ouvert un dossier et rapidement mis en lumière le comportement déviant du beau-père. Pour protéger au mieux la société, Eric a été condamné à la peine de prison requise par le parquet le 8 août dernier.