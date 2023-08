Thuin: deux bières fruitées de la brasserie Val de Sambre récompensées

Douze beurres fermiers au lait cru produits dans les provinces de Liège, Hainaut, Namur et Luxembourg, et 36 bières brassées en provinces de Liège et du Hainaut avaient été présélectionnées lors d’épreuves locales. En province de Namur, c’est le beurre de la Ferme de la Basse-cour, à Senzeille (Cerfontaine) qui avait décroché la 1re place. La région de Charleroi Métropole avait de son côté envoyé les beurres de la ferme des Monts à Nalinnes et de la ferme Lorge à Thy-le-Château pour concourir lors de la finale de ce 19 août, qui ne les a cependant pas vus accéder au podium.

Du côté des bières par contre, ce sont deux des six bières présentées par la brasserie Val de Sambre qui ont récolté l’or et l’argent dans la catégorie bières fruitées. Il s’agit de la Chérie Méditerranée aux arômes d’agrumes, et de l’Abbaye D’Aulne Rouge, aux arômes de cerise, la dernière née des bières d’abbaye brassées à Thuin.

Ces épreuves permettent aux participants de renforcer leur notoriété, de faire reconnaître la qualité de leurs productions, de favoriser les échanges entre professionnels, mais aussi de promouvoir largement un savoir-faire local si recherché de nos jours.