Le concept : "proposer l’intégration de spectacles d’art de rue à travers une balade à vélo ou à pied dans l’entité", selon les organisateurs, qui ont fait un partenariat avec l'administration communale de Lobbes, le centre culturel Haute Sambre et la Ferme Grignard.

Pour cette édition, deux spectacles se déroulant dans deux endroits différents, au centre de Lobbes sur les hauteurs de la Collégiale Saint-Ursmer (la plus vieille de Belgique datant de 823), et à la Ferme Grignard de Sars-la-Buissière. 500 participantes et participants sont attendus dans les deux départs organisés respectivement à 9h00 et 12h00.

Au programme, les Compagnons Pointent (pièce "Partir en paix", un spectacle participatif autour des cérémonies d'enterrement) et Les Vrais Majors (pièce "La Montagne", qui tourne depuis 2018 et racontant les aléas d'une compagnie qui souhaite adapter en théâtre de rue un film allemand des années 30 sur la haute montagne). Des animations sont aussi prévues durant la journée.

Infos et inscriptions: 071/59.51.45 - Réservations sur Elloha (5€)

Pour le 1er départ :

09h00 : Accueil des visiteurs

09h45 : Départ du parcours pédestre

10h45 : Départ du parcours vélo

11h30 : Spectacle de la compagnie « Les Vrais Majors » à la ferme Grignard

13h45 – 14h40 : animations

14h40 : Spectacle de la compagnie « es Compagnons Pointent » sur le parvis de la Collégiale

15H20 – 16h05 : animations.

Pour le 2ème départ :