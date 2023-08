Les bénévoles de Scène sur Sambre, un maillon indispensable : “Un festival, c’est un accélérateur d’expériences !”

Trois canaux de recrutement

”On a trois manières de recruter, explique Florence Humblet. D’abord les individuels, via les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille. Dans les candidatures reçues sur notre plateforme, il y a ceux intéressés par l’affiche du festival, ceux qui apprécient l’engagement du bénévolat, ceux qui sont attirés par la gratuité d’accès”. Une autre façon de trouver des bénévoles passe par les chefs d’équipes, souvent des fidèles, qui constituent eux-mêmes leurs équipes, créent du lien entre ceux qu’ils connaissent et les nouveaux venus via la plateforme. “Ce sont parfois des associations que nous avons sollicitées en échange d’un petit don à leur cause”. Et puis il y a un mode de recrutement plus particulier, qui passe par la cooptation menée par les organisateurs, “qui ont une vision transversale des équipes à mettre en place et détectent les personnes avec des compétences ou envies particulières qui peuvent répondre aux besoins de chaque service”.

Sans les bénévoles, impossible de gérer un festival comme Ronquières ou Scène du Sambre. ©EdA

Fidéliser

Soutenus par un groupe d’amis et de connaissances qui s’est étoffé au fil du temps et informe, renseigne, cherche les talents indispensables au bon fonctionnement de l’événement, le quatuor a pour maître mot la fidélité, la cohésion, le renforcement d’un esprit communautaire qui facilite la motivation et permet à chacun de s’approprier le festival.

Le monde des festivals est un assembleur de tribu aux intérêts variés, Toute la subtilité réside dans l’adaptation, la réactivité, afin que chacun trouve sa place et s’y sente bien. “On échange par mail, parfois par téléphone ou on se rencontre, afin de définir les postes et horaires qui conviennent, de répondre à toutes les questions pratiques sur les tâches demandées. C’est ce qui fait qu’on peut arriver à surmonter les inévitables aléas que même une minutieuse préparation ne peut totalement éviter “poursuit la responsable des bénévoles. “Par exemple, cette année, nous devions renforcer l’équipe du merchandising. Nous avions une personne, présente à nos côtés depuis une dizaine d’années et qui souhaitait changer de poste. Répondre aux besoins, aux envies, c’est ce qui crée du lien et assure la fidélité des équipes “. De belles histoires personnelles naissent ainsi de quelques jours d’engagement. “Robin Flamecourt par exemple, nous a contactés l’an passé avec une véritable envie de bosser tout au long du festival. Il voulait voir et comprendre un maximum comment fonctionne un festival. Il est entré dans le feu de l’action en devenant directement chef d’équipe à la gestion parking, suite à un désistement. Il a ensuite renforcé les équipes de régie. Cette année, il était chef d’équipe parking pour Ronquières du début du montage jusqu’à la fin du démontage. Et ce ne fut pas une mince affaire avec les prairies détrempées ! “

Un accélérateur d’expériences

Cette année à Scène Sur Sambre, il rejoint l’équipe régie du site. “Sa participation aux deux festivals a déclenché une vocation : Robin a entamé des études en régie son et lumière. Une belle histoire qui démarre “se réjouit Florence Humblet.

L’histoire de Robin n’est pas unique. “Nous avons des personnes un peu introverties qui ont dépassé leurs craintes, sont devenues d’excellents managers, des jeunes qui grandissent avec nous. En fait, un festival, c’est un accélérateur d’expériences. C’est court mais intense, cela développe des capacités d’adaptation. Une dynamique du développement de savoir être et de savoir-faire.”

Dans le milieu de l’entreprise dont elle vient, ou dans celui des festivals comme Ronquières ou Scène sur Sambre dans lequel elle s’est engagée bénévolement elle aussi, “il faut toujours mettre l’humain au cœur du projet, c’est en équipe que l’on avance. L’humain, c’est vraiment le cœur du festival “conclut Florence Humblet.