La Chevauchée au Pays des Lacs: 220 km de randonnées équestres à découvrir

On compte plus de 135 000 chevaux sur le sol wallon et bruxellois, soit un cheval pour 28 personnes. Concernant le territoire de la Forêt du Pays de Chimay, 14 clubs sont membres de la Ligue Équestre Wallonie Bruxelles: 4 à Philippeville, 4 à Couvin, 3 à Chimay, 2 à Viroinval et 1 à Sivry-Rance. La Wallonie est donc incontestablement une terre de chevaux.