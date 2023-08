Démarrage en mode mineur pour Scène sur Sambre à Thuin

Le cadre bucolique du festival lui donne sa particularité ©V.Lorent

Surnommé le festival des barges parce qu’à l’origine la scène reposait sur la Sambre, le festival a grandi, évolué avec son public, et changé de mains puisque depuis 2022, ce sont les organisateurs du Ronquières Festival qui gèrent l’événement. Alors que celui-ci présentait une affiche très pop-rock, Scène sur Sambre veut se différencier avec une programmation très urbaine qui contraste avec le cadre bucolique dans lequel il évolue. Du rap en tout genre, de l’électro et des DJs de renom ou à découvrir, les festivaliers ont le choix du son ce week-end.

Ils ont pourtant répondu timidement présent ce vendredi soir. Les orages du matin en ont refroidi plus d’un, même si la plaine est restée tout à fait praticable. "Heureusement, tout était presque installé quand on a eu ces gros orages, et cela n’a pas retardé les derniers préparatifs" explique Gino Innocenti, l’un des co-organisateurs.

Débuts timides.... ©V.Lorent

La météo n’est pas seule en cause dans le manque d’enthousiasme des festivaliers qui ne se sont pas précipités comme auparavant sur les préventes. "La rentrée scolaire de ce lundi nous prive également des enfants qui constituent une part non négligeable du public du dimanche qui verra Gims&Dadju se produire en soirée" nous déclare encore l’organisation.

©V.Lorent

N’empêche, ceux qui ont défié le temps vendredi soir en auront eu pour leur argent. Des parkings plus qu’aisément accessibles, une plaine humide mais pas des plus boueuse non plus, des bars et foodtrucks sans file, et surtout la proximité avec les artistes qui ouvraient le festival. Après la jolie découverte que constitue La prestation de Nathalie Duchene, dont l’énergie est communicative, les spectateurs ont pu se balancer au son des deux artistes du cru, The Magician d’abord, puis Kid Noize qui, en déversant ses tubes de la dernière décennie assortis d’un lancement de ballons géants, et le tonique Bon Entendeur, avec ses remix de variétés françaises des années 70-80, ont réveillé un public qui ne demandait qu’à vibrer.

Kid Noize, le régional de l'étape ©V.Lorent

©V.Lorent

Rendez-vous est donné ce samedi dès 15 h 30, pour une 2e journée misant plus sur le rap qui verra se succéder sur la grande scène: RK, Green Montana, Caballero & Jean Jass, Leto & Guy2Bezbar, Gazo et Todiefor.