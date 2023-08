Quand deux ambulances arrivent sur place, les secouristes n’arrivent pas à réveiller les occupants non plus. Deux jeunes se trouvent dans le véhicule, mal garé qui plus est. Appel est fait aux pompiers pour découper la portière et pouvoir leur venir en aide.

Heureusement, avant que les pompiers n’arrivent, les deux jeunes émergent : ils semblent avoir fait la guinze toute la nuit et se sont endormis dans l’auto. La police locale Germinalt a repris le flambeau pour faire les constatations d’usage.