Montigny-le-Tilleul : grande brocante pour enfants au Foyer Culturel ce samedi de 9 h à 16 h

Organisée au Foyer Culturel, la brocante propose des articles comme des jouets, des vêtements et autre. “Cette brocante est l’occasion de donner une nouvelle vie à des objets. Cela limite la consommation et l’accumulation d’objets dont on ne se sert plus. Jeter n’est pas non plus la solution quand ces objets en bon état peuvent être réutilisés”, nous explique-t-on.

L’édition 2023 se veut également donner la part belle à la solidarité. En effet, une récolte de matériel scolaire aura également lieu auprès des associations présentes : l’équipe sociale, les Jardins d’Asmara et le Récoltes Solidaires.